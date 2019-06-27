Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.06.19 17:36

Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания

Окружной административный суд города Киева отложил до 15 августа рассмотрение дела об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на подготовительном заседании, сообщает пресс-служба суда.

"С целью предоставления ответчику времени для подготовки ответа на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери, ученицы 7-го класса, и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Читайте также: Суд назначил подготовительное заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания на 27 июня

Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинсокго правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

27 июня должно было состояться подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. В пресс-службе суда сообщили, среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания". По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100