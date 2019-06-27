Украинские националисты требуют немедленно арестовать Медведчука

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции размещено на Youtube-канал "Нацкорпуса".

Сегодня, 27 июня, украинские националисты провели акцию протеста возле Администрации Президента. Участники акции, инициатором которой выступил "Национальный Корпус", требовали отПрезидента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность одного из лидеров "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука и

задержать его.

Митинг украинских националистов стал реакцией на сегодняшний визит Виктора Медведчука в Минск, где он провел встречу с главарями непризнанных республик ДНР и ЛНР и договорился об освобождении 4 пленных граждан Украины. Активисты скандировали, что такой шаг со стороны Медведчука - грязная манипуляция накануне досрочных выборов. Участники акции также

заявили, что Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.

"Медведчук возглавляет колонну сторонников "русского мира" и ведет ее на парламентские выборы. Он завозит грязные российские деньги, скупает украинские телеканалы, проводит на камеры псевдопереговоры в Москве. Он пытается ввести в заблуждение людей, торгуя жизнями, предлагая что-либо в обмен на лояльность российского агрессора. На этот раз он перешел границу цинизма. Мы ценим человеческие жизни, но сейчас это делается только для пропаганды ", - заявили в "Национальном Корпусе".

Представители "Национального Корпуса" также подчеркнули, что Президент Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать на встречу Виктора Медведчука с руководителями сепаратистов и не голословными заявлениями, а реальными действиями.

"Медведчука нужно задержать за государственную измену и немедленно", - отметили в "Национальном Корпусе ".

Напомним, еще в декабре 2018 Виктора Медведчука исключили из Минского процесса. Несмотря на это, политик продолжил вести переговоры с Российской Федерацией от имени Украины, не имея на то никаких юридических оснований.

В частности, в начале июня Медведчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, во время которого провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.







