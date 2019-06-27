"Не надо перекладывать свой провал на других", - Арьев – Зеленскому о ситуации в ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.

А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.

P.S .: Вскоре у Вас, господин Зеленский, может быть парламентское большинство, свое правительство с министром иностранных дел, а с тем и возможность показать, на что вы все вместе способны. Следующая сессия ПАСЕ в октябре. Действуй.Те".

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