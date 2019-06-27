На Луганщине родители "за плохое поведение" посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганщины совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 г.р., и ее мужа, 1982 г.р., работает механизатором.

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Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г.р., был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение", - говорится в сообщении.

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