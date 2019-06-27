Президенту стоит научиться разговаривать с министром иностранных дел. Это не его слуга, а полномочный представитель Украины, - дипломат Лубкивский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лубкивский отметил: "Президенту Украины стоит научиться разговаривать с Министром иностранных дел. И перестать проявлять эмоции. Прежде чем выходить к прессе, главе государства должен усвоить прописную норму, что Президент, Премьер-министр и министр иностранных дел представляют государство в международных отношениях ex officio (по должности), то есть без специальных полномочий.
Кроме этого, Президенту стоит понять, чем именно является должность Министра иностранных дел. Это - не его слуга. Не адъютант. Не какой-то неизвестный подчиненный.
Министр иностранных дел - это полномочный представитель Украины, один из главных чиновников государства и буквальный автор внешней политики. Разговоры в сегодняшнем стиле надо оставить со всеми прошлыми манерами.
Достойный ответ Павел Климкина на выпад Владимира Зеленского.
Президент сказал, что он может нравиться, а может не нравиться. Никто не спорит.
Но Президент должен всегда думать, что он говорит, как и где. И, по крайней мере, демонстрировать взвешенность. За ним внимательно следит мир. Сегодня мир увидел его слабость. Если бы это была его личная вещь, нет проблем.
Эта слабость вредит Украине".