С начала суток 27 июня ранен один воин. Враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была обнародована на вечернем брифинге пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Опытное, от направления Спартака - из вооружения БМП;
неподалеку Старогнатовки, от направления Староласпа - из артиллерийских систем калибра 152 мм;
три раза окраины Марьинки, от направления Александровки и Трудовского - из минометов калибра 120 и 82 мм; автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Лебединского, от направления Саханки - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новотроицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил одиннадцать обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Хутор Вольный, от направления Золотое-5 - из минометов калибра 82 мм;
окраину Золотого-4, от направления Золотое-5 - из гранатометов различных систем;
три раза рядом с Новогородским, от направления Горловки, Железной балки и шахты имени Гагарина - из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
трижды район населенного пункта Новолуганское, от направления Доломитный - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, и стрелкового оружия;
окраину Луганска, от направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Орехово, от направления Голубовского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Светлодарск, от направления Калининского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".