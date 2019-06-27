Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ.

Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал министр.

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"Ловушка была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить", - отметил Климкин.

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Глава МИД подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли.

"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - написал Климкин.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".



