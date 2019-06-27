Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента.

Так, своим указом президент освободил Коваленко Сергея Петровича от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации" и другим указом временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Также с должности главы Днепропетровской ОГА был уволен Валентин Резниченко. Своим другим указом Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА.

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