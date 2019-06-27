Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.06.19 21:57

Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых руководителей областных администраций.

указ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента. 

Так, своим указом президент освободил Коваленко Сергея Петровича от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации" и другим указом временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Также с должности главы Днепропетровской ОГА был уволен Валентин Резниченко. Своим другим указом Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100