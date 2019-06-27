Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.06.19 22:34

По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей

Согласно анализу Комитета избирателей Украины, из избирательных списков 21 политической партии действующие народные депутаты присутствуют в списках 11 политических сил, всего в этих списках баллотируется 115 нынешних народных избранников.

киу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ. 

"Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией" Европейская солидарность "- 21 кандидат является действующим народным депутатом. На втором месте - "Батькивщина" (17 кандидатов), на третьем - Радикальная партия Олега Ляшко (16 кандидатов) ", - сообщили в КИУ.

По данным комитета, в избирательных списках партий также 25% кандидатов или каждый четвертый является беспартийным. Не являются членами партий, от которых выдвигаются, 666 кандидатов из всего более 2600, добавили в КИУ.

"Среди политических сил больше беспартийных кандидатов в политической партии" Партия Шария "(69% беспартийные), "Слуга народа "(57%), ВО" Факел "(54%)," Оппозиционный блок "(48%)," Голос " (48%). Зато, ни одного беспартийного кандидата нет в избирательном списке партии "Сила людей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Одна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100