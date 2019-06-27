Осужденный в России украинский политзаключенный Литвинов находится в Харьковской колонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам Громадського ТВ.

По словам Литвинова, там он находится с 1 марта 2019 года. "Его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной. Я думаю, это был пробный вариант, чтобы частично передать наших политических заключенных. Но не исключаю, что это могло произойти по ошибке. Его просто не считали важным для России и передали", - комментирует Михаил Тарахкало, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Тарахкало сообщил корреспонденту Радио Свобода, что у Литвинова есть адвокат, который занимается его делом в Харькове: "Наш адвокат уже посещал Сергея в колонии по его словам, критических моментов по состоянию здоровья у Сергея нету. Он находится в нормальных условиях, если нормальным можно считать то, что человек, который не осуществляла преступления находится за решеткой".

Житель села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону. В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове-на-Дону восемь с половиной лет заключения.

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