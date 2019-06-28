Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Максим Горянов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов так называемой "ЛДНР" оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом заявила супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горянова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", - написала супруга военного.

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Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.