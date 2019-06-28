Медведчук освобождает водителя Горяинова, который завез семь воинов ВСУ к наемникам РФ, - жена пленного Дуванова-Рожкова

Об этом у себя в Facebook написала супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова, пишет inforesist, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", — написала супруга военного.

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Напомним, 22 мая стало известно, что 8 воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого. По озвученной военными версии, автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании".