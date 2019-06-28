У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после покушения потерпевший находился в реанимационном отделении Конотопской Центральной районной больницы, и специально для осмотра Семенихина туда прибыли областные нейрохирурги.

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"Были проведены все необходимые обследования Семенихина. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжелое. Врачи приняли решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - отметил Бутенко.

На вопрос, какой диагноз поставлен Семенихину, начальник областного управления здравоохранения ответил, что не может раскрывать врачебную тайну.

"Могу лишь сказать, что у потерпевшего кранио-торокальная травма и травмы мягких тканей. То есть, кроме ушибов, он получил тяжелую травму головы и повреждения груди. В частности, врачи установили переломы костей черепа", - сказал Бутенко.

На уточняющий вопрос, есть ли у Семенихина открытая черепно-мозговая травма, чиновник это подтвердил.

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"После госпитализации в Киевский институт нейрохирургии им. академика Ромоданова пострадавшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация", - подчеркнул Бутенко.

Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.

Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).