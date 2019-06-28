Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он президенту РФ о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года.

"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

При этом Трамп высказал надежду на "отличный результат" переговоров с Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли, протекционизма.

"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп в пятницу перед началом переговоров с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не ваше дело", - Трамп о теме беседы с Путиным

По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".

"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.