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28.06.19 10:21

Польский министр по гуманитарным вопросам Вось посетит Донбасс на следующей неделе: "О войне мало говорят, а она все еще продолжается"

Недавно назначенный польский министр Михал Вось, который отвечает в Совете министров РП за гуманитарную помощь, на следующей неделе планирует посетить Донбасс, чтобы определить дальнейшее направление помощи.

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"На следующей неделе я поеду на Донбасс. Вместе с польским Каритасом там оказывается помощь, поэтому туда еду. Это будет мой первый визит, ведь о войне на Востоке Украины немного говорят, а она все еще продолжается ", - сказал Вось, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в интересах Польши, да и просто с точки зрения человечности нужно помнить, что "российская агрессия продолжается, а польская сторона поддерживает сохранение территориальной целостности Украины".

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28-летний Вось был назначен министром - членом Совета министров Польши в начале июня. До этого он был заместителем министра юстиции Польши, депутатом сеймика Силезского воеводства.

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