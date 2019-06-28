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28.06.19 10:56

Эстония должна выйти из ПАСЕ после возвращения России полномочий, - глава МВД Хельме

Эстонии следовало бы прекратить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как полномочия российской делегации были полностью восстановлены.

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Такое мнение высказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.

"Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем. Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ, сотрудничество со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации", - считает он.

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По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, которая совершила военное нападение на два государства-члена Европейского совета, показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.

"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик.

Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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