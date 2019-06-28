Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор. Поэтому такая истерика Зеленского. Ввиду чрезвычайной ситуация я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в Офис президента сообщить общественности были ли у них контакты с россиянами на этот счет. Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с россиянами - это государственная измена!" - заявил политик.
"1. Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 украинских моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украине корабли, без требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ.
2. Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок выполнения закончился 25.06.2019.
3. Зеленский договорился (сговорился) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы в другую (из российской в украинскую) и, главное - продолжают судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями - пока непонятно.
Этот заговор очевидно состоялась где-то между 25.05 и 8.06.2019.
4. Во-первых, это означало, что Украина должна была поставить крест на решении Трибунала: вопрос решался во внесудебный способ.
5. РФ, не желая отдавать незаконно загнанных за решетку моряков, фактически требует за их освобождение "чистосердечное признание" Украины, которое сделает ее виновной за все преступления россиян и снимет с РФ любую ответственность (юридическую, политическую, материальную) - и за ранение, и за заключение и за повреждение кораблей.
6. Во-вторых, РФ требовала письменных гарантий, что судить будут по российским законам. То есть Украина признает юрисдикцию (силу законов) РФ по месту инцидента - в Крыму. То есть де-юре признает Крым российским.
7. Согласиться на такое - это государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство).
8. Поэтому, когда МИД РФ направил ноту с такими наглыми требованиями, украинский МИД ответил очень четко: выполняйте решение Трибунала, возвращайте моряков немедленно и без всяких условий. Другого ответа быть не могло: моряков обязаны были вернуть не позднее прошлого понедельника.
9. Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истерическую, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины.
10. Что будет теперь с Россией, которая не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, не вернула моряков и корабли? Не знаю. Может, запретят российским судам заходить в порты других стран. Может, запретят проходить проливами", - предположил Ляшко.
"Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на РФ. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда. С днем Конституции, общественность", - резюмировал Ляшко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".