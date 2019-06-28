Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор. Поэтому такая истерика Зеленского. Ввиду чрезвычайной ситуация я требую от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макроном и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также обращаюсь в Офис президента сообщить общественности были ли у них контакты с россиянами на этот счет. Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с россиянами - это государственная измена!" - заявил политик.

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"1. Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 украинских моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украине корабли, без требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ.

2. Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок выполнения закончился 25.06.2019.

3. Зеленский договорился (сговорился) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы в другую (из российской в украинскую) и, главное - продолжают судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями - пока непонятно.

Этот заговор очевидно состоялась где-то между 25.05 и 8.06.2019.

4. Во-первых, это означало, что Украина должна была поставить крест на решении Трибунала: вопрос решался во внесудебный способ.

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5. РФ, не желая отдавать незаконно загнанных за решетку моряков, фактически требует за их освобождение "чистосердечное признание" Украины, которое сделает ее виновной за все преступления россиян и снимет с РФ любую ответственность (юридическую, политическую, материальную) - и за ранение, и за заключение и за повреждение кораблей.

6. Во-вторых, РФ требовала письменных гарантий, что судить будут по российским законам. То есть Украина признает юрисдикцию (силу законов) РФ по месту инцидента - в Крыму. То есть де-юре признает Крым российским.

7. Согласиться на такое - это государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство).

8. Поэтому, когда МИД РФ направил ноту с такими наглыми требованиями, украинский МИД ответил очень четко: выполняйте решение Трибунала, возвращайте моряков немедленно и без всяких условий. Другого ответа быть не могло: моряков обязаны были вернуть не позднее прошлого понедельника.

9. Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истерическую, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины.

10. Что будет теперь с Россией, которая не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, не вернула моряков и корабли? Не знаю. Может, запретят российским судам заходить в порты других стран. Может, запретят проходить проливами", - предположил Ляшко.

"Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на РФ. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда. С днем ​​Конституции, общественность", - резюмировал Ляшко.







Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".