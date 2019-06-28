Зеленский присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград еще 40 военных. СПИСОК

Об этом сказано в указе № 467/2019, который Глава государства подписал 27 июня, передает Цензор.НЕТ.
Военнослужащий отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018 – операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
28 июня 2018 года близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по пути в госпиталь скончался.
Цензор.НЕТ писал о подробностях гибели в бою воинов 24-й ОМБр Валерия Шишака и Андрея Волоса.
1 июля 2018 года в Луцке простились с погибшим от пули снайпера молодым воином Андреем Волосом.
Другим указом – № 469/2019 Президент отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и совершивших самоотверженные действия, защищая Украину. Орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику отечества" награждены 40 воинов, 11 из них – посмертно.
Далее приводим список награжденных на языке оригинала:
Нагородити орденом "За мужність" II ступеня
БЛАЖКА Віталія Олеговича - лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
ВАЛАХА Сергія Вадимовича (посмертно) – старшого солдата
ГВОЗДІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича (посмертно) - сержанта
ІГНАТЕНКА Ігоря Павловича (посмертно) – старшого сержанта
КОВАЛЯ Володимира Валентиновича (посмертно) - старшину
ЛУЦЕНКА Єлизара Валерійовича - солдата
НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) - старшого солдата
НЕЖИВОГО Миколу Миколайовича (посмертно) - сержанта
ОЛЕКСЮКА Максима Вікторовича (посмертно) - сержанта
ПРУГЛА Дмитра Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта
СИРІНА Максима Миколайовича (посмертно) - солдата
ТРОЦЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта
ШАТІЛА Владислава Ігоровича - старшого солдата
ЯКИМАЩЕНКА Сергія Володимировича - молодшого лейтенанта
ЯКИМЧУКА Юрія Івановича - старшого солдата
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АГЕЄВА Ігоря Михайловича - старшого солдата
ГЛУХОВЕЦЬКОГО Левка Юрійовича - солдата
ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича - старшого солдата
КИРИЛЕНКА Костянтина Анатолійовича - старшого солдата
КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича - молодшого лейтенанта
ЛИСОКОНЯ Юрія Олександровича - старшого сержанта
ОВЧАРЕНКА Данила Олеговича - старшого солдата
РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича - старшого сержанта
СМУРОВА Дмитра Романовича - старшого сержанта
ЧАПЛЮ Михайла Володимировича - сержанта
ШАЛЕПА Сергія Михайловича - старшого солдата
ЮРИНЦЯ Олександра Тарасовича - старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ДОРЧІ Василя Павловича - старшого солдата
КІНШУ Олександра Геннадійовича - старшого солдата
КОЗЛОВА Богдана Олександровича - старшого солдата
КРАВЧЕНКА Юрія Вікторовича (посмертно) - солдата
КУЛИКА Ігоря Михайловича - старшого солдата
ЛИМАРЯ Дмитра Сергійовича - сержанта
МАКУХУ Олександра Івановича - старшину
МИРОНЕНКА Сергія Олександровича - молодшого сержанта
ОДИНКА Олексія Івановича - прапорщика
ПОНОМАРЕНКА Романа Юлійовича - молодшого сержанта
ТІМОШЕНКА Віктора Олександровича - старшого солдата
ЦУМАНА Бориса Петровича - старшого солдата
ШЕЛКОВНИКОВА Романа Анатолійовича - сержанта.