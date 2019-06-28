С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны

Об этом сообщил представитель Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 12 часов сегодня, 28 июня, российско-оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, противник активно применяет запрещенные минометы", - сообщил Праута.

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По его словам, на Луганском направлении в 4.35 начался длительный обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил со стороны шахты имени Гагарина, вблизи Новгородского. К 5.20 на этом участке фронта оккупанты выпустили 35 мин 120-го калибра.

Недалеко от Крымского российские военные формирования с 9.45 до 10.05 со стороны Сентяновки вели огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении ночью противник устроил провокацию с использованием стрелкового оружия возле Широкино, а по позициям ВСУ, оборудованным вблизи Опытного, выпустил 3 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

Утром в эпицентре боевых действий оказались позиции ООС в районе Авдеевки. Российско-оккупационные войска трижды со стороны Яковлевки и Ясиноватой обстреливали подступы к городу из минометов калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 47 мин.

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Недалеко от Лебединского утром разорвалось 3 мины калибра 82 мм. У Водяного с 6 утра в течение 45 минут оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются. Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил ", - отметил спикер.