В попытке убийства я обвиняю лично нардепа Молотка, - экс-мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в результате нападения на черепной коробке появилось несколько трещин, переломан позвонок на шее.

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"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.)", - заявил он.

По его словам это связано нападением с тем, чтобы он является конкурентом Молотка на выборах.

Семенихин добавил, что несмотря на это он будет баллотироваться в Раду, как самовыдвиженец. Кроме того, он отметил, что идет в Раду еще и для того, чтобы Молоток снова не стал депутатом ВР.

"Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура одержала победу", — добавил пострадавший.

Ранее неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации.

Отметим, что Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).