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28.06.19 15:34

На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметила необходимость деэскалации ситуации в Украине и освобождения захваченных Россией украинских военных моряков.

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 Об этом говорится в сообщении офиса премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, для достижения прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, чьи суда были насильственно захвачены в Черном море", – цитирует пресс-служба слова Мэй.

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Глава британского правительства также заявила Путину, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит "безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции, кампанию по дезинформации и кибератаки".

Мэй указала собеседнику на неопровержимые доказательства причастности РФ к химической атаке в Солсбери, жертвой которой стала британская гражданка Дон Стерджесс.

"Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, предстали перед судом", – подчеркнула премьер-министр.

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