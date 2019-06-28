Замглавы ГУ "К" СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам.
По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".
Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.
Как заявила в комментарии журналистам экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, так как подпадает под закон "Об очистке власти".
По данным "Слідство.Інфо", у Калюжняка есть только гараж на Хмельнитчине, при этом его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.
Сам Калюжняк, вероятно, живет в апартаментах, объединенных из двух квартир, оформленных на жену. Размер жилья в госреестре недвижимости не указан.
У дочери Калюжняка - 25-летней Ольги - также есть двухкомнатная квартира в этом жилом комплексе.
Кроме того, в собственности семьи Калюжняка - дом в пригороде Хмельницкого на территории относительно нового коттеджного городка.
У семьи есть несколько элитных внедорожников: на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, у дочери - Range Rover 2018 выпуска.
"Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни, журналисты не нашли. В биографии Калюжняка отмечается, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году после увольнения со службы ушел работать помощником нардепа Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины", - сообщает "Слідство.Інфо".
Елена Гитлянская сказала журналистам, что ей пока неизвестна позиция руководства службы о новом назначении. И посоветовала обращаться к ним с письменным запросом. Сейчас "Слідство.Інфо" ожидает ответ СБУ.
Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.