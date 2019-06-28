После смены президента Запад перестал придерживаться принципа "Ничего про Украину без Украины", - "Европейская правда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своей статье "Моряки" в обмен "на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкин" редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Журналист напомнил, что при решении вопросов, связанных с Украиной, западные политики не вели никаких переговоров без присутствия украинской стороны и лично Петра Порошенко. "И на это согласились все наши партнеры, включая немцев, французов и американцев. Киев знал о содержании всех переговоров наших партнеров с Путиным и Лавровым и согласовал ключевые сигналы, которые на них звучали. Это ограничивало Запад в действиях и, наверное, им это не нравилось - но все придерживались договоренностей ", - пишет Сидоренко.

Сейчас, при президентстве Владимира Зеленского, этот принцип "ничего об Украине без Украины" уже не является абсолютным, констатирует редактор "Европейской правды".

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"Смена власти в Украине стала удобным поводом отбросить формальности, которые работали при предыдущем президенте", - отмечает он.

Сергей Сидоренко считает, что сейчас впервые состоялись договоренности между Западом и Кремлем об Украине "за ее спиной".

Основной причиной того, что Украину вывели за рамки переговорного процесса, журналист называет равнодушие Зеленского ко внешней политике. "В течение месяца во власти Владимир Зеленский сделал немало, чтобы доказать всем - и дипломатам, и экспертам, и обществу - что он стремится быть первым в украинской истории президентом, которому вообще безразлична внешняя политика. Несмотря на то, что она является одной из его основных функций", - говорится в статье редактора "Европейской правды".

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Напомним, сегодня на саммите G20 в Осаке состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Как сообщил Белый дом, кроме других вопросов они обсудили ситуацию в Украине.