Полиция начала поиск матери ребенка, труп которого найден в Черновцах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах - Пилявской Анны Александровны, 1997 г.р., уроженки Хмельницкой области.

Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщайте, пожалуйста, на линию 102".

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