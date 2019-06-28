Получивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта

Получил его боец Андрей Волос, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.
Старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила Андрей Волос родился 13 декабря 1995 года в на Волыни. Окончил в областном центре школу-интернат, жил в Луцке. Впоследствии переселился в Омельно Киверцовского района, где жила его мама.
Крестный отец Андрея, руководитель Союза воинов АТО Волыни Александр Серватович рассказывал журналистам, что после начала войны на востоке Волос девять раз пытался попасть в армию, подавал документы в батальон (рота спецназначения МВД) "Свитязь". Однако ему отказывали из-за нехватки опыта.
Он уже возвращался домой, когда ему позвонили из Киверцовского военкомата и предложили подписать контракт с ВСУ на три года. Это было в 2015-м.
Поездки на передовую в составе 24-й отдельной механизированной бригады не помешали Андрею устроить личную жизнь: в мае 2018 Волос стал в брак. Через месяц после свадьбы его беременная жена стала вдовой.
22-летний Андрей погиб ровно год назад - утром 28 июня 2018 года, когда украинские Вооруженные силы потеряли погибшими сразу четырех бойцов.
Сообщалось, что Волоса, тяжело раненого, пытался вытащить с поля боя командир взвода Валерий Шишак, и также получил смертельное ранение от вражеского снайпера.
Андрею Волосу снайперская пуля попала практически в сердце, пройдя между пластинами бронежилета.
О том, что сына больше нет, мать Волоса узнала в реанимации - за день до гибели Андрея ей сделали операцию по удалению опухоли.
В то же время, на сайте ОП сказано: "28 июня 2018 года близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат Волос вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей получил ранение в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался".
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении №467/2019. Андрей Волос посмертно отмечен званием "Герой Украины" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".