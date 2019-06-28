Враг 14 раз нарушил перемирие с начала суток 28 июня. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
Неподалеку Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
три раза окраины Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;
дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Новогородское - из минометов калибра 120 мм;
окраину Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
три раза рядом с Новолуганским - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
район населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".