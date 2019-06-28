Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.
Сообщение о пожаре поступило около 17:00. По предварительным данным, горит кровля цеха на территории около 1000 м.кв.
Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.
К тушению пожара привлечены экипажи 17 спецавтомобилей.
По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается его ликвидация.
Горить вокзал🔥#Львів pic.twitter.com/ABHkAUPhKv— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 28 июня 2019 г.
Фото - Фейсбук Игорь Зинкевич