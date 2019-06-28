Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.06.19 21:07

Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТО

Пожар в ремонтном цехе локомотивного депо "Львов-Запад" вспыхнул по улице Таллинской во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре поступило около 17:00. По предварительным данным, горит кровля цеха на территории около 1000 м.кв.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.

К тушению пожара привлечены экипажи 17 спецавтомобилей.

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается его ликвидация.

Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 01
Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 02
Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 03

Фото - Фейсбук Игорь Зинкевич

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100