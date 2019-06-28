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28.06.19 22:29

Один человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция

На территории базы отдыха в пгт Старый Салтов в Харьковской области в результате падения дерева погиб человек, еще двое получили тяжелые повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

28 июня около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов результате порыва ветра дерево упало на трех человек, которые там отдыхали.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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Один человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция 01

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