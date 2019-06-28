Киев имеет время до конца года полностью внедрить европейские правила и не разрушить юридическую позицию в арбитраже, - Витренко ответил Газпрому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Газпром никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам.

Во-вторых, еще есть время до конца года успеть на стороне Украины полностью внедрить европейские правила и при этом не разрушить нашу юридическую позицию в новом арбитраже.

В частности нужно подготовить отделения газотранспортного оператора (анбандлинг) с 1 января 2020 года. Это можно сделать если выполнить план Нафтогаза по модели ISO.

Также можно успеть внести изменения в Закон о регуляторе, назначить членов регулятора, и внедрить европейские сетевые кодексы.

Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть.

Но есть надежда, что новый парламент и новое правительство сделает все необходимое для того, чтобы не дать возможности Газпрому и Путину таким образом оправдать в глазах европейцев завершение строительство Северного Потока 2 и прекращение транзита через Украину",

Напомним ранее в Газпроме заявили , что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.