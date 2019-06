Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии Polygraph.info.

"По мнению Волкера, российское "предложение" Украине принять участие в уголовном производстве в отношении моряков было пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинскому суверенитету", - отмечает издание.

Распространив ссылку на эту публикацию в Twitter, Волкер добавил, что предложение России было "ловушкой".

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer" was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



