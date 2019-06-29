Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине, - Фриланд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Я рада, что Канада в этом году принимает конференцию по реформам в Украине. Это - бесценная возможность для Канады и международного сообщества продемонстрировать нашу поддержку реформ в Украине. Вместе мы и далее будем работать над укреплением основанного на правилах международного порядка и созданием для украинцев будущего, которого они заслуживают", - сказала Фриланд.

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В МИД Канады отметили, что "Канада и международные партнеры солидарны с Украиной" и добавили, что участие в конференции примут более 800 друзей и партнеров, включительно с министрами иностранных дел, руководителями международных институций, парламентариями, представителями частного и неприбыльного сектора. "В Торонто будут представлены 39 стран и семь международных организаций", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Отметим, конференция в Торонто будет проходить с 2 по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

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