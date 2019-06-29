С начала июня на водоемах Украины погибли более 300 человек, из них 42 - дети, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.



Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

Люди также не обращают внимания на штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие — потеря управления.

В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на водоемы без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 40 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти.

Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда придерживаться элементарных правил безопасности.

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Учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

- температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.