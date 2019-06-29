Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

"Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина. - Ред). Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет", - подчеркнул он.

Отметим, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут. В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





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