Путин об обращении Зеленского касательно украинских моряков: "Нужно спокойно с этим разобраться"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке.

"На что я б хотел обратить внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенком в ходе предвыборной борьбы... Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - заявил Путин после просьбы журналиста прокомментировать обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского.

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Путин также упомянул, что "обмены идут", говоря о возвращенных ранее четырех пленных.

"Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться", - заявил российский президент.