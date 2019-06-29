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29.06.19 13:15

Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что это первая встреча президентов США и России (на саммите большой двадцатки в Японии), перед которой никто так и не позвонил в Киев..

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пушкова.

"Тревожных звонков для нынешней Украины много, - написал он. - Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге".

Украина, по словам Пушкова, "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны". Киеву "придется занять причитающееся ей место", - добавил российский сенатор.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко заявил о том, что Киев должны были проинформировать о встрече президентов России и США. По мнению экс-главы Украины, то, что этого не произошло, – "очень тревожный звонок" для его страны.

Напомним, 28 июня в японской Осаке на полях саммита G20 прошла встреча Путина и Трампа. Она продолжалась почти полтора часа.

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