Разоблачена сеть фальшивых реабилитационных центров, из трудового рабства освободили 100 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации. Доказательства собирали несколько месяцев.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. Из "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья.

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Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно вылечить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У "пациентов" - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. "Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал до 4 тысяч гривен в день.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.