Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Большинство обстрелов зафиксировано сегодня на Луганском направлении. Там под огонь противника четыре раза попадали позиции украинских войск у Новолуганского. Начиная с ночи и до утра оккупанты успели потратить 38 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, два десятка мин 120 и более сорока боеприпасов 82 калибров. Огонь противник вел с направления с. Доломитное, Гольмовской и Байрак. Также российско-оккупационные войска выпустили семь мин калибра 82 мм в сторону защитников с. Зайцево.
На Донецком направлении противник совершил один обстрел. Это произошло в районе н.п. Гранитное, где оккупанты выпустили пять мин калибра 120 мм.
Украинские защитники вели активные оборонительные действия и открывали огонь из дежурных огневых средств. При этом минометы и артиллерию военнослужащие Объединенных сил не применяли.
Боевых потерь в рядах наших войск в течение текущей суток нет.