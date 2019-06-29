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29.06.19 14:42

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР проводят расследование обстоятельств смерти задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 01

По предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 02

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Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 03

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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