На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.
Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.
Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).