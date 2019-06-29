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29.06.19 15:00

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк

В Донецкой области закончено ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода Горловка-Торецк, систему заполняют водой.

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 17:45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена ​​работа насосной станции. По состоянию на 7:00 29 июня происходит заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Порыв водопровода диаметром 900 мм в г. Горловке (временно оккупированная территория Украины) произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения осталось население Торецка., Зализного., Пивничного и Пивденного (около 43 тыс. человек).

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