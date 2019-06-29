Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала депутат Сумского облсовета, коллега Семенихина по партии Елена Сердюк.

"Состояние Артема - стабильно тяжелое. Это так врачи говорят. Они ждут, пока пройдет трое суток, чтобы увидеть динамику. Вчера делали КТ. Слава Богу, по результатам состояние не ухудшилось. Больше - будут значть после трех дней, чтобы понимать, надо ли делать операцию. Относительно пятого позвонка (сломался отросток) - оперировать не надо. Ну, а так все болит, конечно. Голова болит. Говорят, что нужно минимум две недели, чтобы перестала болеть голова. Но главное, чтобы не было операции. Сейчас он в сознании, но говорить ему очень сложно. Когда он записывал видео, тогда он еще как-то бодро держался. Несмотря на ужасную транспортировку в Киев. А сейчас он практически не общается. Больше спит", - рассказала она.

Желающие помочь с лечением Артему Семенихину могут перевести деньги на карту:

№5168 7427 2601 3182 Олена Сердюк.

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Отметим, экс-мэр Конотопа Артем Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.