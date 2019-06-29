Три года тому назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак

Об жтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Василий Слипак - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной "Миф".

Родился в 1974 году во Львове. Вся его жизнь была связана с пением. Девятилетним мальчиком он пришел во Львовскую государственную академическую хоровую капеллу "Дударик" и пел там до 1994 года. Вместе с капелчанами выступал на ведущих концертных площадках как Украины так и мира (Национальная опера Украины, Национальная филармония, Карнеги-Холл, собор Парижской Богоматери концертные залы Канады, Италии Голландии, Бельгии, Швейцарии, Прибалтики). Затем окончил Львовскую консерваторию.

Еще во время учебы принимал участие во многих музыкальных конкурсах и проектах. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на поступление в состав Парижской национальной оперы. Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе.

Около двадцати лет Василий Слипак прожил за рубежом. Свои последние концерты он дал 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в г. Лионе (Франция). Самой любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Именно отсюда появился и позывной "Миф", с которым Василий Слипак воевал на передовой. Но его любимой песней была нежная и лирическая "Місяць на небі ..."

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Был известен своей волонтерской деятельностью, многочисленными делами в сфере благотворительности. Еще в начале 90-х, сразу после провозглашения независимости, Василий Слипак с братом Орестом были среди первых, которые присоединились к движению "Вера и свет", солидаризируясь с людьми с особыми потребностями.

Во время Революции Достоинства имел контракт в Опере, и не мог вылететь в Киев. Впрочем, стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский Евромайдан, постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne/ Украинское братство", помогал украинским защитникам, познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии сам присоединился к ним. "Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", - сказал Василий.

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Он трижды был на фронте. Впервые отправился на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Принимал участие в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.

В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера. Похоронили героя на Лычаковском кладбище Львова.

В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоили звание Героя Украины.

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Почтить память Героя в годовщину гибели на Лычаковское кладбище пришел пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы с Мариной и родителями Василия - Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем - на Лычаковском кладбище у могилы их сына. Мы поминаем не просто Героя Украины, символа нации, мы поминаем украинца, который продемонстрировал, какой сильный украинский народ.

Стоя перед могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской державой. Такой, о которой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слипака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинцев.

Молимся за упокой его души. Царство Небесное и светлая память ...", - написал Порошенко в Facebook.





