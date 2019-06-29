При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Наряд проверял прилегающий к пункту пропуска участок границы, когда трое нарушителей африканской внешности пытались преодолеть заградительный забор.

В ходе отработки обратного следа "путешественников", недалеко от места их задержания, в камышах правоохранители обнаружили еще четырех подельников. Часть мужчин имели при себе документы, все назвались гражданами Союза Коморских Островов.

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Сейчас установливаются обстоятельства прибытия иностранцев в Украину и лица, причастные к их переправки за границу.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, совершенное группой лиц, иностранцам грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения. Решение по делу будет принимать суд.