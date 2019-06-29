В больнице умерла вторая пострадавшая от падения дерева на базе отдыха в Харьковской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Департаменте коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Таким образом, число погибших от падения дерева увеличилось до двух человек.

Как сообщалось, днем 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харьков.

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