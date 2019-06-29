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29.06.19 16:55

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман хорошо знает, что такое труд учителя и о проблемах образования, поскольку вырос в семье педагогов.

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года", - Гройсман

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда - педагоги.

С самого детства я не только понял, но и почувствовал, что такое образование. Что это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка. Пытался всегда спрашивать себя, чем я могу помочь, чтобы образование становилось лучше", - написал Гройсман.

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Премьер отметил, что как только пришел работать в парламент, затем в Правительство для него было крайне важно начать системные изменения в образовании.

"И вот мы подводим итоги первого года внедрения Новой Украинсой Школы. В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн. А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу", - сообщил Гройсман.

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Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман 01

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