Нардеп Парасюк проиграл апелляцию относительно решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - цитирует Цензор.НЕТ пост Владимира Парасюка.
Он пообещал, что не остановит свою деятельность, направленную на борьбу с "системой", "а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме".
Парасюк также обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись".
Напомним, Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.