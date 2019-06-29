Нардеп Парасюк проиграл апелляцию относительно решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - цитирует Цензор.НЕТ пост Владимира Парасюка.

Он пообещал, что не остановит свою деятельность, направленную на борьбу с "системой", "а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме".

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Парасюк также обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись".

Напомним, Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.

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