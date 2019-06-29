Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам участников акции (представителей оппозиции и активистов из разных регионов), их главное требование остается неизменным - отставка главы МВД Гиорги Гахарии.

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Протестующие утверждают, что глава МВД должен уйти в отставку из-за применения силы к протестующим в ночь на 21 июня, в результате чего пострадали 240 человек.

На проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

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После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.