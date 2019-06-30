За сутки двое украинских воинов ранены вследствие 31 обстрела наемников РФ, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму", - сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гранитного - из минометов калибра 120 мм. трижды рядом с Опытно - из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем, неподалеку Песков - из гранатометов различных систем, дважды в районе н.п. Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Верхнеторецка - из минометов калибра 82 мм, дважды рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, рядом с Каменкой –из миномета калибра 120 мм, неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета, окраину Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, район н.п. Лебединское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В частности, дважды возле Луганского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, четыре раза окраину Майорска - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Зайцево - из минометов калибра 82 мм, район н.п. Железное – из противотанкового ракетного комплекса.

По данным украинской разведки 29 июня два боевика уничтожены и один ранен.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм", - отметили в штабе.

При этом, подчеркнули в пресс-центре, украинские военнослужащие надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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