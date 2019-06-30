В ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которое приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с решением Верховного Суда от 29 июня, которым ЦИК была обязана зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.

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С целью исполнения решения Верховного Суда ЦИК своим постановлением от 29 июня №1382 зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список "Движения новых сил", в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, зарегистрированы девять кандидатов, выдвинутых указанной партией, в одномандатных избирательных округах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Рух новых сил". В ЦИК отметили, что указ Президента Украины о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля был издан 21 мая. Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании совета политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили вопросов, связанных с ее участием во внеочередных выборах 21 июля не могло быть осуществлено.

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