30 июня в 66 ОТГ впервые пройдут выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Сегодня рождаются еще 66 громад с новыми полномочиями и возможностями. Сегодня жители громад избирают менеджеров и управленцев, с которыми вместе будут строить свое будущее – убежден, успешное и европейское", - отметил он.

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных громадах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ) состоятся: в Винницкой области – в 5 ОТГ; в Волынской области – в 1 ОТГ; в Житомирской области – в 2 ОТГ; в Запорожской области – в 4 ОТГ; в Ивано-Франковской области – в 1 ОТГ; в Киевской области – в 5 ОТГ; в Кировоградской области – в 1 ОТГ; в Луганской области – в 8 ОТГ; в Николаевской области – в 12 ОТГ; в Одесской области – в 4 ОТГ; в Полтавской области – в 1 ОТГ; в Ривненской области – в 3 ОТГ; в Сумской области – в 4 ОТГ; в Харьковской области – в 1 ОТГ; в Херсонской области – в 2 ОТГ; в Хмельницкой области – в 1 ОТГ; в Черкасской области – в 3 ОТГ; в Черновицкой области – в 2 ОТГ; в Черниговской области – в 6 ОТГ.

Также сегодня - дополнительные выборы 30 депутатов сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

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