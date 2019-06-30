Класс вундеркиндов: Четверо одноклассников из Луцка набрали максимальное количество баллов на ВНО. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

И вообще половина учеников этого класса сдала оценивание в среднем на 195 баллов. Выпускники выстроились рядком, чтобы получить аттестаты. Впереди – одни отличники. В одном классе такой каждый третий. 200 баллов набрали сразу четверо одноклассников. Даниил и Андрей без ошибок сдали математику. Говорят, что задания были простые.

"40 минут хватило, дальше только проверяли. Надо было пересилить себя и не сделать ошибок не по незнанию, а по невнимательности и из-за того, что нервничаешь", - делятся выпускники.

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Во время подготовки к ВНО учительница уже и не знала, какие задания придумывать этим умникам. Над задачами и тестами те сидели даже ночью.

"Иногда в 12 часов начинают мне сбрасывать решения заданий, которые я давала когда-то. Было и такое", - говорит учительница математики Оксана Мала.

В одном классе двенадцать отличников и ни одного двоечника. Полкласса сдали тесты более чем на 195 баллов.

"Большое счастье, когда ты читаешь в таком классе. Когда ты заходишь и боишься ошибиться, потому что ученики сразу, а здесь не так, а я думаю иначе. И это здорово", - радуется директор школы Александр Дубина.

Выпускники уже определились, куда будут поступать. И не все в Украине. Учиться за границей планируют по крайней мере двое, но после обучения обещают вернуться.

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